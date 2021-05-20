Когда этот видеоролик сняли – неизвестно. Однако, опубликовали его утром 20 мая, вероятно, танцевал молодой человек накануне.
Тоже о танцах Гандболистки Галичанки отпраздновали победу в чемпионате зажигательным танцем после матча: видео
Как выглядела "дискотека"
- В салоне троллейбуса в этот момент пассажиров не было.
- Молодой парень в форме кондуктора танцевал на сиденьях.
- Он хлопал в ритм громкой музыки и размахивал конечностями.
- Потом он для этого еще и встал.
- На этом создание атмосферы не остановилось.
- Также в транспорте мелькал свет.
- Автор ролика был на месте водителя, поэтому вероятнее всего "светомузыку" устроил именно он.
- Однако, танец на видео длился недолго – всего 13 секунд.
- Вероятно, именно так молодой работник решил отпраздновать завершение рабочей смены.
Кондуктор танцует в салоне троллейбуса: видео телеграм-канала "Днепр оперативное"