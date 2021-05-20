Когда этот видеоролик сняли – неизвестно. Однако, опубликовали его утром 20 мая, вероятно, танцевал молодой человек накануне.

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Как выглядела "дискотека"

  • В салоне троллейбуса в этот момент пассажиров не было.
  • Молодой парень в форме кондуктора танцевал на сиденьях.
  • Он хлопал в ритм громкой музыки и размахивал конечностями.
  • Потом он для этого еще и встал.
  • На этом создание атмосферы не остановилось.
  • Также в транспорте мелькал свет.
  • Автор ролика был на месте водителя, поэтому вероятнее всего "светомузыку" устроил именно он.
  • Однако, танец на видео длился недолго – всего 13 секунд.
  • Вероятно, именно так молодой работник решил отпраздновать завершение рабочей смены.

Кондуктор танцует в салоне троллейбуса: видео телеграм-канала "Днепр оперативное"

 