В Днепре в мусорном баке нашли рюкзак с котятами. Волонтеры сообщили, что спасли маленьких четвероногих из-за того, что они очень громко мяукали.

Пушистиков подбросили 27 апреля. Сейчас они находятся в мини-приюте "Луч надежды". К теме Точная копия больших: создали стильную мини-мебель для котов Что известно о спасенных котятах В мусорном баке нашли застегнутый рюкзак, в котором громко мяукали котята.

Волонтеры предполагают, что их спасло мяуканье.

Если бы маленькие пушистики не заявляли так громко о себе, то вероятно они бы отправились на свалку.

В мусорном баке нашли котят / Фото Ирины Сытенко Их состояние стабильное, однако четвероногие очень худые и требуют ветеринарного сопровождения.

По предварительным оценкам, усачам около месяца.

И они непременно ищут любящих и заботливых хозяев.

Пушистики, которых бросили в мусор в закрытом рюкзаке / Фото Ирины Сытенко