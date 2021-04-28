В Днепре котят выбросили в мусорный бак в застегнутом рюкзаке: их удалось спасти – фото
В Днепре в мусорном баке нашли рюкзак с котятами. Волонтеры сообщили, что спасли маленьких четвероногих из-за того, что они очень громко мяукали.
Источник:Мини-приют "Лучик надежды" Днепр
Пушистиков подбросили 27 апреля. Сейчас они находятся в мини-приюте "Луч надежды".
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Что известно о спасенных котятах
- В мусорном баке нашли застегнутый рюкзак, в котором громко мяукали котята.
- Волонтеры предполагают, что их спасло мяуканье.
- Если бы маленькие пушистики не заявляли так громко о себе, то вероятно они бы отправились на свалку.
В мусорном баке нашли котят / Фото Ирины Сытенко
- Их состояние стабильное, однако четвероногие очень худые и требуют ветеринарного сопровождения.
- По предварительным оценкам, усачам около месяца.
- И они непременно ищут любящих и заботливых хозяев.
Пушистики, которых бросили в мусор в закрытом рюкзаке / Фото Ирины Сытенко
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