Трагедия произошла еще 6 июня, однако история получила огласку позже. 16 августа в сети обнародовали видео этой драки.

Обратите внимание Курьер въехал в стену и бросил мопед: видео безумного бегства от патрульных в Киеве

Драка длилась недолго

Двое парней в нетрезвом состоянии что-то не поделили с мужчиной с сумкой Rocket. Они вышли на улицу и начали выяснять отношения кулаками. Этот бой длился всего несколько секунд.

Один из мужчин после удара в голову упал. Тогда участники схватки разошлись. Однако впоследствии стало известно, что пострадавший в момент падения получил травму, которая была несовместима с жизнью.

Курьера после этого задержали правоохранители. Журналисты 24 канала пытаются получить подтверждение или опровержение этой информации в полиции Днепра.

Драка с курьером возле ТРЦ Аppolo: смотрите видео из телеграм-канала "Днепр оперативный" (присутствуют сцены насилия 18+)

Похожая драка в столице

В Киеве на Святошине 7 апреля произошла драка между прохожим и курьером Glovo. Курьер ударил и буквально отправил в нокаут мужчину. Они подрались неподалеку от МсDonald's.

Впоследствии видео этого инцидента обнародовали в соцсетях. Поэтому история быстро получила огласку.