Жительница многоквартирного дома в Днепре обнаружила у себя дома живую змею. Женщина вызвала спасателей, чтобы они помогли ей избавиться от пресмыкающегося.

Вызов поступил из квартиры на 7 этаже дома, расположенного на улице Юрия Савченко Чечеловского района, сообщает ГСЧС. Интересно На Тернопольщине суд оправдал мужчину, ведь вещественное доказательство съели мыши Чрезвычайники обнаружили змею, длиной примерно 1 метр, на кухне квартиры.

Спасатели отпустили змею на волю / Фото ГСЧС Используя специальное устройство, они выловили ее и выпустили на волю за пределами города. Спасатели поймали змею в квартире в Днепре: смотрите видео Курьезные новости из Днепра Ранее в Днепре подняли едва ли не всю полицию для поисков бабушки, которая пряталась в комнате за шторой. 82-летняя бабушка имеет проблемы со здоровьем – страдает деменцией.

А в мае жители Днепра стали свидетелями забавной картины: на лугу одного из отдаленных районов города под названием Игрень они заметили стадо коз. Все животные были в масках.