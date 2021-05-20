На месте работала команда спасателей. Водителя искореженного авто пришлось госпитализировать.
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Что известно о ДТП
- В Службу спасения поступило сообщение об аварии в 21:18.
- На место ДТП прибыли 8 спасателей.
- Они установили, что вероятно инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением.
- Это стало причиной столкновения авто Chery Eastar и конструкции разводного пролета Амурского моста.
- 73-летнего водителя зажало в деформированном автомобиле.
Авто после ДТП превратилось в металлолом / Фото ГСЧС
- Работники ГСЧС достали мужчину и передали его медикам для госпитализации.
- Полицейские устанавливают детали аварии.
- Локальное издание Vgorode сообщило, что по предварительной информации, у мужчины были поломаны колени.