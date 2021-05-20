На месте работала команда спасателей. Водителя искореженного авто пришлось госпитализировать.

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Что известно о ДТП

  • В Службу спасения поступило сообщение об аварии в 21:18.
  • На место ДТП прибыли 8 спасателей.
  • Они установили, что вероятно инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением.
  • Это стало причиной столкновения авто Chery Eastar и конструкции разводного пролета Амурского моста.
  • 73-летнего водителя зажало в деформированном автомобиле.

Аварія у Дніпрі Амурський міст легковик в'їхав в опору моста
Авто после ДТП превратилось в металлолом / Фото ГСЧС

  • Работники ГСЧС достали мужчину и передали его медикам для госпитализации.
  • Полицейские устанавливают детали аварии.
  • Локальное издание Vgorode сообщило, что по предварительной информации, у мужчины были поломаны колени.