В Днепре пожилая женщина умерла в маршрутном автобусе

В Днепре на Криворожской улице 14 августа произошла трагедия. В маршрутном автобусе № 146 умерла пожилая женщина.

На вид ей было около 70 лет. Пассажирке просто стало плохо, и люди вызвали скорую. Это случилось утром, примерно в 10:20.

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Умерла до приезда скорой

К сожалению, медики не успели ее спасти – бабушка умерла до их приезда. Сообщается, что это произошло на улице Криворожской в маршрутном автобусе № 146 в районе остановки "Стахановская".

Причины смерти пока неизвестны. Полиция, которая тоже прибыла на место трагедии, устанавливает все детали.

Автобус, в котором умерла пассажирка / Фото "Информатора"

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