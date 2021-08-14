В Днепре пожилая женщина умерла в маршрутном автобусе
14 августа 2021 , 15:10Читати новину українською
Источник:"Информатор"
В Днепре на Криворожской улице 14 августа произошла трагедия. В маршрутном автобусе № 146 умерла пожилая женщина.
На вид ей было около 70 лет. Пассажирке просто стало плохо, и люди вызвали скорую. Это случилось утром, примерно в 10:20.
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Умерла до приезда скорой
К сожалению, медики не успели ее спасти – бабушка умерла до их приезда. Сообщается, что это произошло на улице Криворожской в маршрутном автобусе № 146 в районе остановки "Стахановская".
Причины смерти пока неизвестны. Полиция, которая тоже прибыла на место трагедии, устанавливает все детали.
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