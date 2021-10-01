В Днепре ликвидируют новый остров: видео с места

Возле Сичеславской Набережной в Днепре ликвидируют новый островок, который, по словам эколога, является опасным для природы. Остров образовался из-за канализационных выбросов и небрежности горожан.

С 2019 года остров увеличился вдвое. Поэтому он все больше вредит, потому что засоряет водоем и отравляет рыбу. О том, что островок уничтожат, сообщили 29 сентября.

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Остров уничтожают

В сети появились фото и видео, на которых видно, что на месте уже работает техника. Кран убирает землю не только с островка, но и вокруг. Ведь за несколько лет на месте скопилось очень много отходов.

В Днепре ликвидируют новый остров / Фото "Информатора"

Остров полностью состоит из мусора, отравляет рыбу и воду вокруг. Скорее всего, он образовался из-за отходов кафе и канализационных вод. Возле него опасно находиться, а тем более ловить рыбу или купаться в воде неподалеку.

Как убирают "мусорный" остров: видео "Информатора"

Чудо или проблема: что известно о новом острове