В Днепре продолжают ликвидацию последствий непогоды: подтоплены еще 26 домов и 55 дворов

Днепровские спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды в городе. По состоянию на утро 7 июня подтопленными остаются 26 жилых домов и 55 дворов.
По информации спасателей, в течение суток 6 июня удалось откачать 40,3 тысячи метров кубических воды.
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В Днепре продолжают бороться с последствиями непогоды
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отчитались о ситуации в Днепре по состоянию на 06:00 7 июня.
- За сутки сотрудники ГСЧС обошли 70 домов и дворов для мониторинга ситуации в зоне подтопления.
- Работы по откачке воды продолжаются. Сейчас в Днепре остаются подтопленными 55 дворов и 26 жилых домов. Однако на всех участках проведения работ уровень воды уже снизился.
- Всего с начала ликвидации последствий непогоды откачали уже 144,8 метра кубических воды.
- Для борьбы с подтоплением привлекли 16 спасателей, 4 единицы техники, 4 мотопомп.
Непогода на Днепропетровщине: коротко
- На большинстве территории Днепропетровской области в течение нескольких дней шли обильные дожди.
- Из-за сильных дождей вышла из берегов река Гнилокиш. Как следствие, затопило более 200 домов.
- В Днепре после ливня 2 июня на улицах заметили мужчину, который плавал по дороге на байдарке.
- В тот же день в городе Новомосковск начал разрушаться автомобильный мост. В нем размыло землю у одной из основ.