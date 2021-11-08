Именно на перекрестке улиц Байкальской и Смоленской произошло ДТП. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

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Предварительная причина ДТП

По предварительной информации патрульной полиции, водитель не справился с управлением. Сейчас коммунальные службы активно работают на месте, чтобы полностью убрать обломки.

Маршрутка врезалась в светофор / Фото издания "Информатор"

Из-за сложившейся ситуации движение в этом районе пока затруднено. Светофор на перекрестке не работает, а полоса в сторону Слобожанского проспекта полностью занята.

Маршрутка снесла светофор на своем пути: видео

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