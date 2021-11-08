В Днепре маршрутка влетела в семью на пешеходном переходе: видео момента ДТП

На улице Глинки в Днепре водитель БАЗ въехал в людей на пешеходном переходе. В результате ДТП пострадала 7-летняя девочка. Ее отвезли в местную больницу.

Девочка переходила дорогу вместе со своими родителями. Случилось это 7 ноября около 17:00.

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Детали ДТП

На место аварии вызвали патрульную полицию и следователя. Маршрутку эвакуировали на штрафплощадку.

По данным "Днепра Оперативного", водитель маршрутки остановился, чтобы пропустить мужчину и женщину с двумя детьми, переходившими дорогу в сторону остановки. В какой-то момент он начал ехать и задел семью.



Маршрутка сбила ребенка / Фото "Днепра Оперативного"

В результате аварии пострадала девочка, на что мгновенно отреагировал пешеход. Мужчина полез в кабину маршрутки, чтобы достать оттуда водителя. Однако в этот момент маршрутка начала ехать, чуть не задев женщину и детей снова.

Очевидцы увидели происходящее и задержали виновника ДТП до приезда полиции.

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