В Днепре мать и сын избили учительницу ногами: понадобился вызов полиции

В одной из днепровских школ на учительницу напали мать школьника и его старший брат. Они наносили ей много ударов ногами, поэтому пришлось вызвать полицию.

Это произошло примерно в 13:00. Злоумышленники пришли для этого прямо на территорию городской школы №120.

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Информацию официально подтвердили

Женщина пришла в школу с сыном, который также является выпускником этого заведения. Вероятно, конфликт возник из-за ее младшего сына, который учится в 6 классе.

Эту информацию подтвердили журналистам в городском совете Днепра. Там отметили, что после инцидента прибыли правоохранители, которые начали устанавливать обстоятельства инцидента.

Что сказали полиции

Журналисты 24 канала связались с полицией Днепра, где также подтвердили, что такой инцидент был. Однако пока следователи еще определяют правовую квалификацию происшествия. Потому неизвестно, как могут наказать злоумышленников.

Похожий случай недавно

15 октября сообщили, что в Днепре школьник набросился на учительницу во время урока. Это якобы произошло из-за того, что она забрала у него смартфон.

6-классник до этого якобы ел орехи, играл на телефоне и матерился. У учительницы после избиения было много гематом.