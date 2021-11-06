О возгорании в одном из цехов завода сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Пожар произошел там утром 6 ноября.
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Детали пожара на заводе в Днепре
По информации спасателей, в 10:40 пожар вспыхнул в цехе завода "Евраз-ДМЗ" имени Петровского. На место инцидента отправились спасатели.
В помещении завода они обнаружили возгорание силовых кабелей в кислородно-конвекторном цехе по изготовлению стали. Огонь охватил около 30 метров силовых электрических проводов.
Тушение пожара заняло примерно 1,5 часа: в 12:10 его локализовали, а в 13:33 – ликвидировали. Полицейские устанавливают причины возгорания.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Однако производство в цехе приостановили.
В Днепре произошел пожар на заводе: Фото ГСЧС
Спасатели ликвидировали возгорание на заводе: смотрите видео
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