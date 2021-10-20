В Днепре мужчина бросил камень в 2-летнего малыша и ударил кастетом знакомого

В Днепре несколько человек устроили драку прямо посреди улицы. Во время нее мужчина бросил камень, который попал в голову 2-летнего ребенка. Также он в схватке использовал кастет.

Это произошло 20 октября на Слобожанской проспекте. Об инциденте рассказали журналистам анонимные источники.

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Попытался бежать от полиции

Драку устроили 29-летние мужчина и женщина, а также 50-летний мужчина. Во время схватки молодой мужчина вероятно, целился камнем в оппонентку, однако попал в голову ее ребенка. На место драки сразу вызвали полицию.

Когда правоохранители приехали, им пришлось догонять злоумышленника, который бросал камень. После задержания выяснилось, что он также ударил старшего мужчину кастетом. Во время обыска у беглеца обнаружили нож, который был в чехле.

Другое событие в городе

10 октября сообщили, что житель Днепра избил младшего брата, а также его семью. У них возник спор, потому, что не могли поделить наследство.

У 11-летней дочери мужа и его жены диагностировали многочисленные гематомы на голове и лицу. Сам мужчина также попал в больницу с ушибами.