Мужчина избил мать с ребенком 7 ноября. Пострадавших отвезли в детскую областную больницу на улице Космической.

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Избил во время ссоры

Малыш пострадал во время конфликта родителей. От нанесенных травм его 28-летняя мать не удержалась и упала на пол вместе с младенцем.

Ребенка срочно госпитализировали в отделение нейрохирургии с тяжелыми травмами головы. Предварительно у малыша диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга 1-й степени, перелом левой теменной кости и ушиб мягких тканей головы.

Мужчину, устроившего избиение, доставили в отделение полиции. Известно, что он – ромской национальности.

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