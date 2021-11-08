В Днепре мужчина избил сожительницу с 2-месячным малышом на руках: ребенок в больнице
Источник:"Днепр Оперативный"
49-летний мужчина в Днепре бил свою сожительницу, которая держала 2-месячного младенца на руках. Ребенок упал на пол и серьезно травмировал голову.
Мужчина избил мать с ребенком 7 ноября. Пострадавших отвезли в детскую областную больницу на улице Космической.
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Избил во время ссоры
Малыш пострадал во время конфликта родителей. От нанесенных травм его 28-летняя мать не удержалась и упала на пол вместе с младенцем.
Ребенка срочно госпитализировали в отделение нейрохирургии с тяжелыми травмами головы. Предварительно у малыша диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга 1-й степени, перелом левой теменной кости и ушиб мягких тканей головы.
Мужчину, устроившего избиение, доставили в отделение полиции. Известно, что он – ромской национальности.
Похожий случай в Белоцерковском районе
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