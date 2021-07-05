Инцидент произошел рядом с 31 домом проспекта ночью 5 июля. Впоследствии в сети обнародовали видео задержания злоумышленника.

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Ударил женщину 3 раза

Очевидцы сообщили, что задержанный был пьян. Он ругался и угрожал убийством женщине, которая держала маленького ребенка.

После этого 3 раза ударил женщину. Один из ударов был о скамейку.

По приезду патрульные изъяли у дебошира 3 ножа. Также ему на руки надели наручники. Во время задержания злоумышленник прокусил одному из правоохранителей ногу. Насколько глубокой была рана – неизвестно.

На видео задержания видно, что мужчина все время кричит. Сперва он выкрикивал "помогите, бьют". Когда патрульные частично сняли его шорты, вероятно, чтобы забрать ножи – кричал "раздевают".

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Обратите внимание! Во Львове 22 июня во время вызова о домашнем насилии мужчина угрожал патрульным пистолетом. Полицейские оперативно среагировали и задержали львовянина. Теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы.