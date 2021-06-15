Это случилось 13 июня на улице Синельниковской, 9. В полицию обратились другие жильцы дома.

Важно Огонь перекинулся на соседние этажи: в Харькове вспыхнул жилой дом – видео

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  • К правоохранителям обратились, поскольку в доме было сильное задымление.
  • По прибытию полицейские установили откуда идет дым.
  • Когда постучали в квартиру, оказалось, что разжег костер 59-летний мужчина.
  • Он готовил еду на открытом огне и не соблюдал правил пожарной безопасности.
  • Оказалось, что накануне у него отключили газоснабжение.
  • Это сделали из-за долгов за коммунальные услуги.
  • Со злоумышленником провели профилактическую беседу.
  • Ему объяснили, почему такие действия могут быть опасными.