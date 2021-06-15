В Днепре мужчина развел костер в квартире: отключили газоснабжение

15 июня 2021 , 13:57
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Источник:

Gorod.dp.ua

Житель жилого массива "Северный" в Днепре развел костер в собственной квартире. Он это сделал, чтобы приготовить еду. Когда к нему пришли правоохранители, объяснил свои действия отключением газа.

Это случилось 13 июня на улице Синельниковской, 9. В полицию обратились другие жильцы дома.

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Больше об инциденте

  • К правоохранителям обратились, поскольку в доме было сильное задымление.
  • По прибытию полицейские установили откуда идет дым.
  • Когда постучали в квартиру, оказалось, что разжег костер 59-летний мужчина.
  • Он готовил еду на открытом огне и не соблюдал правил пожарной безопасности.
  • Оказалось, что накануне у него отключили газоснабжение.
  • Это сделали из-за долгов за коммунальные услуги.
  • Со злоумышленником провели профилактическую беседу.
  • Ему объяснили, почему такие действия могут быть опасными.
Обратите внимание! В одном из жилых домов в Днепре проживает мужчина, которого подозревают в употреблении наркотиков. 6 мая его соседи вызвали полицию, потому что из квартиры распространялся сильный запах. Оказалось, что житель дома решил сварить суп из манго.
Автор: Олександр Марчак