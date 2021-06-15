В Днепре мужчина развел костер в квартире: отключили газоснабжение

Житель жилого массива "Северный" в Днепре развел костер в собственной квартире. Он это сделал, чтобы приготовить еду. Когда к нему пришли правоохранители, объяснил свои действия отключением газа.
Это случилось 13 июня на улице Синельниковской, 9. В полицию обратились другие жильцы дома.
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- К правоохранителям обратились, поскольку в доме было сильное задымление.
- По прибытию полицейские установили откуда идет дым.
- Когда постучали в квартиру, оказалось, что разжег костер 59-летний мужчина.
- Он готовил еду на открытом огне и не соблюдал правил пожарной безопасности.
- Оказалось, что накануне у него отключили газоснабжение.
- Это сделали из-за долгов за коммунальные услуги.
- Со злоумышленником провели профилактическую беседу.
- Ему объяснили, почему такие действия могут быть опасными.