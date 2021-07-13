Мужчина с женщиной пили вместе дома и потом начали ссориться. Инцидент произошел 12 июля. Полиция еще не подтвердила эту информацию.

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Многочисленные гематомы и переломы

Тело женщины нашли сильно поврежденным. По результатам экспертизы, потерпевшая умерла еще до того, как злоумышленник бросил ее в колодец. Продолжаются следственные действия.

Что говорит мужчина

35-летнего мужчину отвезли в участок. Там он рассказал, что между ними возник конфликт, когда те пили алкоголь.

Подозреваемый начал бить женщину по голове и по телу. В результате травм она умерла сразу. Затем он решил скрыть следы преступления и бросил тело в колодец. Женщине было 35 лет.

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