Это случилось в отделении банка на проспекте Богдана Хмельницкого 25 мая. После задержания оказалось, что мужчина был пьян.

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Отделение банка, которое угрожали взорвать / Фото "Днепр оперативный"

Подробнее об инциденте

Сначала мужчина зашел в отделение банка и начал проявлять агрессию к работникам учреждения.

После этого, он начал угрожать взорвать гранату, которую якобы принес с собой.

Из-за чего злоумышленник начал конфликт – неизвестно.

Впоследствии прибыли патрульные, которые его задержали и отвезли в отделение.

Что говорят правоохранители

В отделе коммуникации полиции Днепра журналистам 24 канала сказали, что эту информацию могут прокомментировать только патрульные, которые задержали мужчину. Однако в Управлении патрульной полиции города ответили, что пока не имеют возможности общаться.



Правоохранители, прибывшие на задержание мужчины, который угрожал гранатой / Фото "Днепр оперативный"

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Какое наказание возможно

Поскольку неизвестно, как инкриминируют этот случай, сказать наверняка о вероятном наказании – невозможно. Однако действия мужчины можно расценивать как ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности. Наказание по соответствующей статье предусматривает от 2 до 6 лет заключения.



Автомобили правоохранителей на месте происшествия / Фото "Днепр оперативный