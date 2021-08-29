Инцидент произошел на улице Космической в Соборном районе. На место происшествия правоохранители прибыли около 03: 00.

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По данным полиции, 23-летний мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону 2 мужчин. Пострадавших госпитализировали.

Сейчас идет расследование, правоохранители открыли уголовное производство. Стрелка задержали. Ему могут сообщить о подозрении уже в ближайшее время.

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