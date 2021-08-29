В Днепре мужчина устроил стрельбу: есть пострадавшие
29 августа 2021 , 18:28Читати новину українською
Источник:Нацполиция
В Днепре в ночь с 28 на 29 августа 23-летний мужчина начал стрельбу из травматического пистолета. В результате инцидента пострадали 2 человека.
Инцидент произошел на улице Космической в Соборном районе. На место происшествия правоохранители прибыли около 03: 00.
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По данным полиции, 23-летний мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону 2 мужчин. Пострадавших госпитализировали.
Сейчас идет расследование, правоохранители открыли уголовное производство. Стрелка задержали. Ему могут сообщить о подозрении уже в ближайшее время.
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