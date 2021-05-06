Воняло на всю улицу: в Днепре мужчина вместо "наркоты" варил суп из манго
В одном из жилых домов в Днепре проживает якобы асоциальный человек. Соседи считают, что он время от времени употребляет наркотические вещества. Они вызвали полицейских, потому что из квартиры соседа снова сильно воняло.
Источник:"Днепр оперативный"
Однако экипаж патрульных не застал "злоумышленника" за совершением преступления. Мужчина лишь варил суп из манго.
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Что известно о курьезе
- Инцидент произошел в жилом доме на улице Генерала Пушкина, 26.
- Вероятно, мужчина, которого соседи подозревают в наркомании, злоупотреблял добротой соседей.
- 6 мая, в очередной раз уловив вонь из его квартиры, они вызвали полицию.
- Однако все вместе стали свидетелями курьеза – мужчина в состоянии алкогольного опьянения варил себе суп из манго.
- На фото видно, что вероятно, варево лучше не есть.
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