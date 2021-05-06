В одном из жилых домов в Днепре проживает якобы асоциальный человек. Соседи считают, что он время от времени употребляет наркотические вещества. Они вызвали полицейских, потому что из квартиры соседа снова сильно воняло.

Однако экипаж патрульных не застал "злоумышленника" за совершением преступления. Мужчина лишь варил суп из манго. К теме Ужасные звуки: сосед пришел спасать парня, который просто пел в душе Что известно о курьезе Инцидент произошел в жилом доме на улице Генерала Пушкина, 26.

Вероятно, мужчина, которого соседи подозревают в наркомании, злоупотреблял добротой соседей.

6 мая, в очередной раз уловив вонь из его квартиры, они вызвали полицию.

Однако все вместе стали свидетелями курьеза – мужчина в состоянии алкогольного опьянения варил себе суп из манго.

На фото видно, что вероятно, варево лучше не есть. Обратите внимание! В Днепре на Пасху произошел другой курьез – помощник священника воровал пожертвования прямо из корзины для пожертвований во время службы.