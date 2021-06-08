Он находился в ловушке около 5 суток. К его спасению привлекли 3 работников ГСЧС.

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Что известно о мужчине, который застрял в трубе

  • Инцидент произошел в котельной на улице Космической.
  • 55-летний мужчина самостоятельно забрался в техническое помещение.
  • А там – залез и застрял в трубе на уровне 3 этажа.
  • Самостоятельно выбраться у него не получилось.
  • Спасатели веревкой спустили его до 1 этажа.
  • Там его забрали медики "скорой".
  • С предварительным диагнозом "истощение" его госпитализировали в городскую клиническую больницу № 2.

чоловік заліз в котельню та застряг в трубі у Дніпрі
Помещение, где застрял мужчина / Фото ГСЧС

 