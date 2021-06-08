Он находился в ловушке около 5 суток. К его спасению привлекли 3 работников ГСЧС.
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Что известно о мужчине, который застрял в трубе
- Инцидент произошел в котельной на улице Космической.
- 55-летний мужчина самостоятельно забрался в техническое помещение.
- А там – залез и застрял в трубе на уровне 3 этажа.
- Самостоятельно выбраться у него не получилось.
- Спасатели веревкой спустили его до 1 этажа.
- Там его забрали медики "скорой".
- С предварительным диагнозом "истощение" его госпитализировали в городскую клиническую больницу № 2.
Помещение, где застрял мужчина / Фото ГСЧС