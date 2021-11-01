В Днепре нашли мертвой без вести пропавшую 16-летнюю девушку
1 ноября 2021 , 11:19Читати новину українською
16-летняя Валерия Статюха пропала 31 октября. Уже на следующий день утром ее тело обнаружили поисковые волонтеры.
Девушка жила в Штабном переулке в Днепре. Она ушла из дома с утра и не вернулась. О найденном теле сообщили волонтеры 1 ноября.
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Нашли мертвой в заброшенном дворе
С тех пор как несовершеннолетняя ушла из дома, о ней не было никакой информации. Связь с девушкой оборвалась. На поиски отправились волонтеры, полиция, родные и многие неравнодушные жители Днепра.
Впоследствии волонтеры сообщили, что Валерию нашли мертвой в заброшенном дворе. Они практически наткнулись на тело девушки.
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