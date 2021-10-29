На место обнаружения тела сразу выехали следователи полиции. Об этом сообщили журналистам анонимные источники.

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Что сейчас известно

Тело плавало неподалеку от Монастырского острова. По прибытию они установили, что погибшую прибило течением к берегу. Она была повернута лицом вниз.

Сейчас причины смерти устанавливают. Тело обнаружили примерно в 11:40 возле территории областной школы высшего спортивного мастерства.

Место, где обнаружили погибшую / Фото "Информатора"

Что известно об исчезновении женщины

Правоохранители сообщили, что ушла из дома и не вернулась 49-летняя Мария Самойлова. Она покинула свое жилище на улице Флотская одетой не по погоде. А именно, в пижамной кофте с ушками на капюшоне.



Мария Самойлова до исчезновения / Фото"Информатора"

Похожее событие раньше

27 октября сообщили, что во Львове исчезла студентка, которая ушла из дома посреди ночи. Девушка была одета только в пижаму.

Впоследствии стало известно, что ее обнаружили мертвой в воде на Песчаных озерах. Сначала информацию опубликовали волонтеры, а потом это подтвердили правоохранители.