Правоохранители искали мужчину в течение двух дней и 23 июля нашли его мертвым. Об этом издание "Информатор" сообщает со ссылкой на волонтеров.
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Что известно об инциденте
Денис Назаренко 21 июля поздно вечером прыгнул с Центрального моста в Днепре.
- Ужасный инцидент произошел около 23 часов.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели молодого человека.
Подобные случаи: что известно
- В Киеве 15-летний юноша прыгнул с моста – хотел совершить самоубийство. Он написал предсмертную записку и ушел из дома.
- В Днепре девушка совершила прыжок с Самарского моста. Некоторые люди пытались ее спасти и отговорить.
- В Киеве с пешеходного моста 18 июня прыгнул мужчина. Сообщалось, что неизвестный якобы хотел совершить самоубийство.