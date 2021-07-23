В Днепре нашли мертвым 22-летнего парня, который прыгнул с моста

В Днепре 22-летний Денис Назаренко прыгнул с Центрального моста. Инцидент произошел вечером 21 июля около 23 часов.

Правоохранители искали мужчину в течение двух дней и 23 июля нашли его мертвым. Об этом издание "Информатор" сообщает со ссылкой на волонтеров.

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Что известно об инциденте

Денис Назаренко 21 июля поздно вечером прыгнул с Центрального моста в Днепре.

Ужасный инцидент произошел около 23 часов.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели молодого человека.

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