Информацию о том, что подполковник СБУ покончил с собой, в сети сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Он также обнародовал фотографию документа, в котором говорится об обнаружении тела.

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В руководство управления СБУ обратилась жена подполковника

На фото затерта фамилия погибшего, известно лишь, что звали его Николай Владимирович. Также описана хронология событий.

На телефон начальника ГВ ВС УСБУ в Днепропетровской области полковника Хмары 5 августа поступило сообщение. В нем была информация, что жена подполковника намерена поговорить с начальником своего мужа.

Кроме того, женщина прислала сообщение, содержание которого походило на предсмертную записку.

Подполковника СБУ нашли повешенным

Правоохранители начали искать подполковника и обнаружили его мертвым в лесополосе. В обнародованном экс-нардепом документе указано, что мужчина ушел из жизни повесившись.

"При нем была предсмертная записка, в которой он обвиняет в своей смерти начальника отдела "Т" и его заместителя", – добавил Мосийчук.

Редакция 24 канала связалась с СБУ. Там отметили, что знают об инциденте. Официальную позицию ведомства обещают обнародовать уже в скором времени.

Обратите внимание! В Одессе нашли повешенным правоохранителя. Речь идет об исполняющем обязанности заместителя начальника Управления патрульной полиции Измаила Иване Митькине. Ранее он одолжил 300 тысяч долларов у сотрудников и скрылся.