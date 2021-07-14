В полицию об инциденте сообщили местные. Школа горела в ночь на 14 июля.

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Разбили окно

В учебном заведении горел только холл первого этажа. К счастью, остальные 2 этажа остались невредимыми.

По предварительным данным, пожар вызвали намеренно. Поскольку в школе нашли обломки стекла у окна.

Работники ГСЧС потушили пожар довольно быстро. Им о нем сообщили в 0:19 и в 0:35 возгорание локализовали, еще через 2 минуты – ликвидировали полностью.

В результате только были повреждены мольберты для творчества.

К счастью, никто из людей не пострадал.

На месте работали 11 спасателей. Они привлекли 2 единицы техники.

Сейчас детали устанавливают.​