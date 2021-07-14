В Днепре неизвестные подожгли школу
14 июля 2021 , 20:00Читати новину українською
Источник:ГСЧС Днепропетровщины
В Днепре на улице Березинской горела школа №139. Пожар произошел на 1 этаже учебного заведения. Предварительно, помещение кто-то поджег. Кто это сделал – неизвестно.
В полицию об инциденте сообщили местные. Школа горела в ночь на 14 июля.
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Разбили окно
- В учебном заведении горел только холл первого этажа. К счастью, остальные 2 этажа остались невредимыми.
- По предварительным данным, пожар вызвали намеренно. Поскольку в школе нашли обломки стекла у окна.
- Работники ГСЧС потушили пожар довольно быстро. Им о нем сообщили в 0:19 и в 0:35 возгорание локализовали, еще через 2 минуты – ликвидировали полностью.
- В результате только были повреждены мольберты для творчества.
- К счастью, никто из людей не пострадал.
- На месте работали 11 спасателей. Они привлекли 2 единицы техники.
- Сейчас детали устанавливают.
Обратите внимание! В начале июля в Киеве произошел пожар в школе – там загорелся гардероб. В результате пожара сгорели вещи и тумбочка. К счастью, в школе тогда никого не было. Поэтому информации о жертвах или пострадавших нет.