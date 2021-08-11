Инцидент произошел примерно в 5:30 в супермаркете на улице Кондратюка. Охранник рассказал, что в помещение зашли мужчины в черных кепках и футболках, а также медицинских масках.
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Из супермаркета похитили терминал iBox
Злоумышленники взяли продуктовую тележку, загрузили на нее терминал iBox и направились к выходу. Там они переложили устройство в белый микроавтобус Volkswagen.
А после этого поехали в сторону жилого массива "Покровский" и скрылись во дворах.
Издание "Днепр Оперативный" пишет, что кража случилась в "Сильпо".
Полиция расследует дело
На место инцидента вызвали полицейских. По факту преступления открыли уголовное производство по статье за кражу, соединенную с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище.
Сейчас правоохранители разыскивают и устанавливают личности причастных к инциденту.