Простелил ногу и избил: в Днепре неизвестный расправился над скейтерами
В Днепре возле ледового дворца “Метеор” молодые ребята часто катаются на скейтах и отрабатывают трюки. Недавно мимо популярного места проезжал мужчина, который по непонятным причинам напал на двух парней во время тренировки.
Источник:"Мост-Днепр"
О резонансном происшествии на улице Макарова и пострадавших от рук неизвестного нападавшего сообщил директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.
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Что известно об инциденте
- 13 апреля на двух парней в возрасте 25 и 26 лет напал неизвестный.
- Они катались на скейтах вдоль дороги, по которой проезжал мужчина на авто.
- Что именно его возмутило и вызвало волну агрессии – непонятно.
- Он вышел из авто и избил ребят, а одному – прострелил бедро.
- Его добычей стали скейты ребят, которые он забрал и уехал в неизвестном направлении.
- К месту инцидента очевидцы вызвали скорую.
- Один из парней от госпитализации отказался.
- Второй находился в более тяжелом состоянии его доставили в 16 горбольницу.
- Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и огнестрельное ранение бедра.
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