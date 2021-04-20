В Днепре возле ледового дворца “Метеор” молодые ребята часто катаются на скейтах и отрабатывают трюки. Недавно мимо популярного места проезжал мужчина, который по непонятным причинам напал на двух парней во время тренировки.

О резонансном происшествии на улице Макарова и пострадавших от рук неизвестного нападавшего сообщил директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко. К теме Тренера тира, где школьник получил пулевое ранение в голову, задержали Что известно об инциденте 13 апреля на двух парней в возрасте 25 и 26 лет напал неизвестный.

Они катались на скейтах вдоль дороги, по которой проезжал мужчина на авто.

Что именно его возмутило и вызвало волну агрессии – непонятно.

Он вышел из авто и избил ребят, а одному – прострелил бедро.

Его добычей стали скейты ребят, которые он забрал и уехал в неизвестном направлении.

К месту инцидента очевидцы вызвали скорую.

Один из парней от госпитализации отказался.

Второй находился в более тяжелом состоянии его доставили в 16 горбольницу.

Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и огнестрельное ранение бедра. Обратите внимание! В Дарницком районе Киева ночью 11 апреля произошла перестрелка между двумя мужчинами в нетрезвом состоянии. Причина их ссоры непонятна. В результате два человека получили ранения.