Незаконно поставляли военные товары в Россию: СБУ разоблачила предприятия в Днепре

Контрразведка СБУ разоблачила несколько предприятий в Днепре. Они занимались поставкой военных товаров в Россию. Последние СБУ изъяла и отправила на экспертизу.

Сейчас продолжаются следственные действия, чтобы установить личности всех причастных. По результатам экспертизы против преступников откроют уголовное производство.

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Что перевозили из Украины в Россию

Во время обыска правоохранители изъяли:

1200 единиц военной продукции;

документацию по экспорту продукции за границу, в частности в Россию;

производственное оборудование;

компьютерную технику.

Предварительно известно, что товары с украинских предприятий использовали для военного транспорта и бронетехники Российской Федерации.



Контрразведка разоблачила компании, торговавшие с Россией / Фото Служба безопасности Украины

Торговали со страной-агрессором

Некоторые предприятия выигрывали тендеры от Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны России. Правда, со страной-агрессором они торговали незаконно.

Известно, что такую "схему" организовывала одна из компаний, которая производит запасные части. Руководство фирмы знало, что часть продукции является военной. Также они знали об экспорте этих товаров в Россию. Однако в документах никакой такой информации правоохранители не нашли.

На месте происшествия работала контрразведка и следователи СБУ в Днепропетровской области. Расследование продолжается до сих пор.