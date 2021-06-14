Детали жестокой "забавы"

На одном из городских пляжей люди услышали крики животных и увидели, как иностранцы убивают и сжигают коз. Люди вызвали на место происшествия правоохранителей.

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На пляж приехал наряд спецподразделения "ТОР".

На пляже полицейские обнаружили 12 человек. Они объяснили, что празднуют день рождения. На месте также нашли 4 обжаренные туши коз без голов и одного живого связанного козла. Граждан Нигерии задержали и доставили в отделение полиции,

– рассказали патрульные.

Грозит ли мужчинам ответственность

Патрульные отметили, что такая "вечеринка" для нигерийцев может обернуться вполне серьезными последствиями, поскольку квалифицировать событие можно по нескольким статьям:

жестокое обращение с животными;

нарушение требований пожарной безопасности в лесу;

хулиганство.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали инцидента.

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