Детали жестокой "забавы"
На одном из городских пляжей люди услышали крики животных и увидели, как иностранцы убивают и сжигают коз. Люди вызвали на место происшествия правоохранителей.
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На пляж приехал наряд спецподразделения "ТОР".
На пляже полицейские обнаружили 12 человек. Они объяснили, что празднуют день рождения. На месте также нашли 4 обжаренные туши коз без голов и одного живого связанного козла. Граждан Нигерии задержали и доставили в отделение полиции,
– рассказали патрульные.
Грозит ли мужчинам ответственность
Патрульные отметили, что такая "вечеринка" для нигерийцев может обернуться вполне серьезными последствиями, поскольку квалифицировать событие можно по нескольким статьям:
- жестокое обращение с животными;
- нарушение требований пожарной безопасности в лесу;
- хулиганство.
Сейчас правоохранители устанавливают все детали инцидента.
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