По информации местных СМИ, инцидент произошел на Слобожанском проспекте недалеко от ТЦ "Наша Правда" около полуночи.
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Авария в Днепре
Установлено, что Volkswagen Passat ехал со стороны Подгородного в какой-то момент его подрезал BMW.
- Чтобы избежать удара водитель свернул, но столкнулся с Range Rover.
- Он вылетел на тротуар и еще несколько десятков метров проехал по нему.
- Судя по повреждениям, автомобиль врезался в магазин и перевернулся.
В салоне Volkswagen Passat ехали две девушки – они пострадали от удара и нуждались в помощи медиков.
Предварительно, у водителя травмы лица, а у пассажирки – проблемы с ногой. Они были в сознании на момент приезда врачей.
Ночная авария в Днепре / Фото "Информатор"
Дорожно-транспортное происшествие в Днепре: смотрите видео