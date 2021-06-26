В Днепре ночью Volkswagen столкнулся с Range Rover, есть пострадавшие: фото и видео

26 июня 2021 , 15:49
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Источник:

"Информатор"

В ночь на 26 июня в Днепре произошло ДТП с участием Volkswagen Passat и Range Rover. В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового авто – девушек госпитализировали.

По информации местных СМИ, инцидент произошел на Слобожанском проспекте недалеко от ТЦ "Наша Правда" около полуночи.

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Авария в Днепре

Установлено, что Volkswagen Passat ехал со стороны Подгородного в какой-то момент его подрезал BMW.

  • Чтобы избежать удара водитель свернул, но столкнулся с Range Rover.
  • Он вылетел на тротуар и еще несколько десятков метров проехал по нему.
  • Судя по повреждениям, автомобиль врезался в магазин и перевернулся.

В салоне Volkswagen Passat ехали две девушки – они пострадали от удара и нуждались в помощи медиков.

Предварительно, у водителя травмы лица, а у пассажирки – проблемы с ногой. Они были в сознании на момент приезда врачей.

Ночная авария в Днепре / Фото "Информатор"

Дорожно-транспортное происшествие в Днепре: смотрите видео

Автор: Олег Васьків