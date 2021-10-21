Одна из очередей к маршрутке в Днепре проходит почти через всю Европейскую площадь. Всего 21 октября вечером заметили не менее 4 таких случаев.

Интересно Проверка паспорта вакцинации вызвала полет фантазии у продавщице из Днепра

"Километровые" очереди

Например, очередь на маршрут №88 начинается от улицы Глинки и заканчивается у Торгового центра "Европа". То есть люди стоят почти через всю Европейскую площадь.

Возле автобусов собрались огромное количество людей / Фото "Информатора"

Сама улица Глинки от площади и до KFC – тоже в толпе. Там образовались несколько очередей: на маршруты №57, №120 и другие. Сразу напротив заметили такую же ситуацию.

Заметьте! Указанные автобусы в Днепре курсируют часто, примерно каждые 5 минут. Однако в салоны впускают только на сидячие места. Этот факт и является следствием таких огромных очередей.