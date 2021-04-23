В Днепре продлили усиленный карантин до 10 мая. Старшая школа продолжит учиться на дистанционке. А рестораны до окончания карантина не могут принимать посетителей. Также стало известно, что будет с общественным транспортом.

Решение о продлении карантина приняла комиссия чрезвычайных ситуаций. Ее заседание состоялось 23 апреля.

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Подробнее об изменениях в городе

Днепропетровская область сейчас находится в оранжевой зоне карантина. Однако местные власти Днепра усилили карантин.

В целом правила в городе остаются такими же, как были раньше. Меняется только срок действия усиленного карантина. Ранее сообщалось, что он продлится до 30 апреля. Мэр города Борис Филатов 25 марта заявил, что это нужно, поскольку в Днепре слишком много смертей.

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