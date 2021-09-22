В Днепре одногруппники забрызгали 15-летнюю девушку перцовым баллончиком: понадобилась хирургия

В детскую областную больницу Днепропетровской области госпитализировали девушку-подростка с химическими ожогами глаз. Впоследствии оказалось, что ее забрызгали из перцового баллончика одногруппники.

Девушка учится в Днепровском траспортно-экономическом профессиональном колледже. Потерпевшей 15 лет, однако пока о ней больше ничего неизвестно.

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Направили к хирургам

Инцидент произошел еще 20 сентября, однако огласку история получила только через 2 дня. После того как это произошло, девушку сразу направили к окулистам.

Сейчас она находится в хирургическом отделении и состояние медики оценивают как "средней тяжести". Об этом рассказал журналистам главный врач медучреждения Алексей Власов.

Другие подростки с баллончиком

В Голосеевском районе Киева 1 августа заметили группу несовершеннолетних, которые набросились на прохожего. Они не только били его ногами, а забрызгали перцовым баллончиком.

Очевидцы инцидента рассказали, что никаких оснований для конфликта у потерпевшего с детьми не было. Он просто шел через двор многоэтажки, а потом начал получать пинки.