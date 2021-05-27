Что известно о пробках в Днепре

Светофоры отключили еще в 07:45. По предварительным данным, регуляторы движения включат в 16:00. Сейчас они мигают желтым светом.

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Какие улицы стоит объезжать

Самая большая тянучка из автомобилей образовалась на Новом мосту и Слобожанском проспекте. Весь транспорт там просто стоит.

В центре города большая пробка на улицах Фабра, Коцюбинского, Липинского, Словацкого, а также на проспекте Поля. Кроме того, есть осложнение движения на улицах Магдебургского права, Шмидта, Староказацкой, Вернадского, Баррикадной, Самарского и на проспекте Яворницкого.

Пробки есть также на Донецком шоссе и Центральном мосту.



В Днепре возникли большие пробки



Днепр "стоит" из-за приезда Шмыгаля

Почему чиновники едут в Днепр

27 мая в Днепре состоится международный инвестиционный форум UkraineInvest Talks Dnipro. Его должен открыть премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщили на сайте Кабмина. Кроме того, мероприятие посетят члены Верховной Рады, местные власти и бизнесмены.