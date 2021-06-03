Об этом происшествии рассказали 3 июня. Тело 35-летнего жителя Днепра нашли в лесополосе.

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Почему его убили

Этот человек исчез прошлой осенью. Он планировал ехать к родителям в деревню, однако так туда и не добрался. По данным правоохранителей, мужчину посадили в машину и вывезли за город. Там его пытали, а потом и убили.

Как рассказывает сестра убитого, он никогда не касался детей, был спокойным и не пил алкоголь. Кроме этого женщина предположила, что злоумышленникам удастся избежать наказания. Она так считает, поскольку двоих из них уже выпустили из СИЗО.

На суде 3 подозреваемых в убийстве признались, что заподозрили убитого в педофилии. Мол, он охотился на 12-летнюю школьницу. Также они сказали, что к ним обратилась мать девочки и показала переписку со взрослым мужчиной. Вероятно там были доказательства того, что он ее развращал.

Почему это считают местью