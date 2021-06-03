В Днепре отец 11-летнего, которого убили и изнасиловали, жестко расправился с "педофилом"

В Днепре пытали и убили тракториста, которого заподозрили в педофилии. Одним из задержанных оказался отец 11-летнего Родиона Волкова, которого изнасиловали и убили в прошлом году.
Об этом происшествии рассказали 3 июня. Тело 35-летнего жителя Днепра нашли в лесополосе.
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Почему его убили
Этот человек исчез прошлой осенью. Он планировал ехать к родителям в деревню, однако так туда и не добрался. По данным правоохранителей, мужчину посадили в машину и вывезли за город. Там его пытали, а потом и убили.
Как рассказывает сестра убитого, он никогда не касался детей, был спокойным и не пил алкоголь. Кроме этого женщина предположила, что злоумышленникам удастся избежать наказания. Она так считает, поскольку двоих из них уже выпустили из СИЗО.
На суде 3 подозреваемых в убийстве признались, что заподозрили убитого в педофилии. Мол, он охотился на 12-летнюю школьницу. Также они сказали, что к ним обратилась мать девочки и показала переписку со взрослым мужчиной. Вероятно там были доказательства того, что он ее развращал.
Почему это считают местью
- Один из трех задержанных по подозрению в этом убийстве является отец 11-летнего Родиона Волкова.
- Тело мальчика обнаружили в заброшенном здании.
- Следователи установили, что его 16 мая 2020 года изнасиловали и убили.
- Впоследствии убийцу мальчика нашли и задержали.
- Им оказался 59-летний мужчина, который несколько раз сидел в тюрьме за кражи.
- Впоследствии он признался в содеянном.