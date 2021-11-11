Эту аварию зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них видно, что потерпевший переходил на зеленый сигнал светофора.

Ко внимание На трассе Киев – Чоп иностранец насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Пострадавший попал в больницу

Сбитый мужчина переходил дорогу вместе с друзьями. Впоследствии из поворота выехал Ford, даже не притормозив. Пешехода отвезли в больницу с травмой ноги

Водитель ненадолго остановился, однако со временем решил покинуть место аварии. Виновник ДТП был обнаружен возле ЦУМа, когда он сидел в автомоиле. Гражданина Палестины направили на медицинское освидетельствование, чтобы проверить кровь на содержание алкоголя.

Палестинец сбивает пешехода в Днепре: смотрите видео

Похожая авария недавно

9 ноября сообщили, что в Киеве Mazda 6 сбил женщину и скрылся с места ДТП. Однако, вероятно, пешеход сама виновата в этой аварии.

Она очень резко вышла на дорогу и принялась ее перебегать. Также важно, что водитель двигался на разрешенный сигнал светофора.