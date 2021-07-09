Об исчезновении пары правоохранителям сообщили владельцы катамарана. Инцидент произошел 8 июля.

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Катамаран вышел из строя

Сначала люди подумали, что женщина с мужчиной украли катамаран. Поскольку они скрылись на 2 часа. Но потом начали волноваться и сообщили спасателям.

Патруль сразу начал искать людей. Однако их увидели только на следующий день. Пару нашли возле острова Алексеевский.



Их нашли на острове Алексеевский / Фото с фейсбука патрульной полиции Днепропетровщины

Впоследствии стало известно, что в катамаране поломался руль. Поэтому мужчина и женщина не могли им управлять, чтобы вернуться. Течение относило их каждый раз все дальше.

Пострадавшие отметили, что водный патруль прибыл вовремя. Ведь за несколько минут они могли бы оказаться в неизвестном месте. Спасатели быстро помогли паре вернуться домой.



Катамаран вышел из строя / Фото с фейсбука патрульной полиции Днепропетровщины

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