Об исчезновении пары правоохранителям сообщили владельцы катамарана. Инцидент произошел 8 июля.
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Катамаран вышел из строя
Сначала люди подумали, что женщина с мужчиной украли катамаран. Поскольку они скрылись на 2 часа. Но потом начали волноваться и сообщили спасателям.
Патруль сразу начал искать людей. Однако их увидели только на следующий день. Пару нашли возле острова Алексеевский.
Их нашли на острове Алексеевский / Фото с фейсбука патрульной полиции Днепропетровщины
Впоследствии стало известно, что в катамаране поломался руль. Поэтому мужчина и женщина не могли им управлять, чтобы вернуться. Течение относило их каждый раз все дальше.
Пострадавшие отметили, что водный патруль прибыл вовремя. Ведь за несколько минут они могли бы оказаться в неизвестном месте. Спасатели быстро помогли паре вернуться домой.
Катамаран вышел из строя / Фото с фейсбука патрульной полиции Днепропетровщины
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