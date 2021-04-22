В Днепре Православная Церковь Украины призвала в поминальные дни, то есть неделю после Пасхи, не нести на кладбище алкоголь и пластиковые цветы. Причиной этому является то, что эти вещи никак не связаны с верой.

Об этом в разговоре с журналистами 22 апреля рассказал глава Днепропетровской епархии ПЦУ архиепископ Симеон. Также он просил всех людей, которые сейчас болеют, побыть дома.

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По словам священнослужителя, в праздничные дни прежде всего нужно прийти и помянуть людей.

Употребление алкоголя на могилах и пластмассовые цветы на них никак не связаны с церковью и верой. Молитва – это прежде всего единением с Богом,

– добавил Симеон

Также он призвал не оставлять хлеб и алкоголь на могилах. Поскольку он считает лучшим просто убрать место захоронения родных.

Что такое поминальные дни Их еще называются проводами, поминками, проводным воскресеньем. Речь идет о второй неделе после Пасхи. По украинской традиции, именно эти дни являются поминальными по умершим родственникам. Дни второй недели после Пасхи в крупных украинских городах часто разбиты между разными кладбищами для празднования поминального дня. Обычно это воскресенье, понедельник и вторник. Данные взяты из Википедии.

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Обратите внимание! 6 января 2021 года исполнилось 2 года с того дня, как настоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию вручили Томос. О том, каково положение ПЦУ и что изменилось за это время – по ссылке.