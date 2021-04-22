На кладбище без алкоголя и пластика: в Днепре ПЦУ дала несколько советов по поминальным дням
В Днепре Православная Церковь Украины призвала в поминальные дни, то есть неделю после Пасхи, не нести на кладбище алкоголь и пластиковые цветы. Причиной этому является то, что эти вещи никак не связаны с верой.
Источник:"Информатор"
Об этом в разговоре с журналистами 22 апреля рассказал глава Днепропетровской епархии ПЦУ архиепископ Симеон. Также он просил всех людей, которые сейчас болеют, побыть дома.
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По словам священнослужителя, в праздничные дни прежде всего нужно прийти и помянуть людей.
Употребление алкоголя на могилах и пластмассовые цветы на них никак не связаны с церковью и верой. Молитва – это прежде всего единением с Богом,
– добавил Симеон
Также он призвал не оставлять хлеб и алкоголь на могилах. Поскольку он считает лучшим просто убрать место захоронения родных.
Что такое поминальные дни
Их еще называются проводами, поминками, проводным воскресеньем. Речь идет о второй неделе после Пасхи. По украинской традиции, именно эти дни являются поминальными по умершим родственникам.
Дни второй недели после Пасхи в крупных украинских городах часто разбиты между разными кладбищами для празднования поминального дня. Обычно это воскресенье, понедельник и вторник. Данные взяты из Википедии.
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