О происшествии сообщили журналистам анонимные источники 11 июня. Это случилось на улице Лабораторная, 46.

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  • Пенсионерка выпала с балкона собственного дома.
  • Полученные травмы были несовместимы с жизнью.
  • Туда прибыли судмедэксперты и правоохранители.
  • Кроме этого прибыли медики скорой помощи.
  • Сейчас подробности смертельного инцидента расследуются.
  • Правоохранители предполагают, что это могло быть самоубийством.
  • Однако это пока не единственная версия.
  • Официально это событие пока никто не комментировал.