В Днепре пенсионерка выпала с балкона 9 этажа: у нее не было близких родственников

В Днепре с балкона 9 этажа упала пожилая женщина. Правоохранители предполагают, что 71-летняя могла покончить с собой. У умершей не было близких родственников.
О происшествии сообщили журналистам анонимные источники 11 июня. Это случилось на улице Лабораторная, 46.
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- Пенсионерка выпала с балкона собственного дома.
- Полученные травмы были несовместимы с жизнью.
- Туда прибыли судмедэксперты и правоохранители.
- Кроме этого прибыли медики скорой помощи.
- Сейчас подробности смертельного инцидента расследуются.
- Правоохранители предполагают, что это могло быть самоубийством.
- Однако это пока не единственная версия.
- Официально это событие пока никто не комментировал.