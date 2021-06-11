В Днепре пенсионерка выпала с балкона 9 этажа: у нее не было близких родственников

11 июня 2021 , 17:25
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Источник:

"Днепр оперативный"

В Днепре с балкона 9 этажа упала пожилая женщина. Правоохранители предполагают, что 71-летняя могла покончить с собой. У умершей не было близких родственников.

О происшествии сообщили журналистам анонимные источники 11 июня. Это случилось на улице Лабораторная, 46.

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Больше о трагедии

  • Пенсионерка выпала с балкона собственного дома.
  • Полученные травмы были несовместимы с жизнью.
  • Туда прибыли судмедэксперты и правоохранители.
  • Кроме этого прибыли медики скорой помощи.
  • Сейчас подробности смертельного инцидента расследуются.
  • Правоохранители предполагают, что это могло быть самоубийством.
  • Однако это пока не единственная версия.
  • Официально это событие пока никто не комментировал.
Обратите внимание! В Кривом Роге 73-летняя пенсионерка пырнула себя в живот ножом. Правоохранители считают, что она хотела покончить с собой. Впоследствии оказалось, что это не первый подобный поступок старушки.
Автор: Олександр Марчак