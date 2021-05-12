В Днепре мужчина совершил самоубийство? выпрыгнув голым из окна 8 этажа. Однако он не просто разбился, но и упал на 66-летнюю женщину, которая шла в аптеку. Врачи рассказали о состоянии потерпевшей.

Это случилось днем 10 мая. Женщина просто шла в аптеку и почувствовала удар.

Тоже этот случай Житель Днепра выбросился из окна на пенсионерку: женщину госпитализировали с переломом позвоночника

Состояние женщины сейчас

Ранее было известно только, что у нее обнаружили перелом шейного отдела позвоночника. Ее госпитализировали в 16 больницу Днепра.

Хирург, который занимается лечением пенсионерки, рассказал журналистам, что сейчас она уже находится в стабильном состоянии. Под наблюдением врачей женщина начала свой путь выздоровления.

Новые детали инцидента

Вместе с потерпевшей была ее дочь. Пенсионерка потеряла сознание сразу, когда на нее приземлилось тело. После этого уже вызвали скорую.

Умершему было 60 лет и он жил один. Также сообщили, что мужчина нигде не работал.

Соседи самоубийцы сказали, что он состоял на учете у психиатра. Однако подтверждения этому пока нет.

С головой не все в порядке было. Его и днем видели – ходил в неподобающем виде. Упал сначала на козырек аптеки, потом на перила и отскочил на женщину,

– рассказала соседка умершего Светлана Захарова.

Правоохранители открыли уголовное производство. Они считают, что этот случай был самоубийством.

Обратите внимание! В Днепре 5 мая из окна многоэтажки выпала несовершеннолетняя девушка. Она была школьницей и жила со своим мужем, который почти вдвое старше нее. Впоследствии рассказали, какова его версия событий того вечера.