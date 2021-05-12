Шел по улице и умер: в Днепре на пересечении улиц обнаружили тело – фото
В Днепре мужчине стало плохо на улице и он упал. К нему вызвали скорую. Однако было уже поздно, поскольку медики лишь констатировали смерть.
Источник:"Информатор"
Тело обнаружили примерно в 10 утра 12 мая. Смерть произошла на перекрестке улиц Гладкова и Казакевича.
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Тело на перекрестке в Днепре / Фото "Информатор"
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На фото с места тело умершего лежит рядом с пешеходным переходом. Оно накрыто, поэтому видно только руку и ноги.
Тело на обочине дороги в Днепре / Фото "Информатор"
Вероятно, это сделали правоохранители, прибывшие на вызов. Также на одном из фото видно, что они общаются с человеком в жилетке. Вероятно, это один из очевидцев. Какова причина смерти – неизвестно.
Место, где обнаружили это тело / Карта google
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