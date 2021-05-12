В Днепре мужчине стало плохо на улице и он упал. К нему вызвали скорую. Однако было уже поздно, поскольку медики лишь констатировали смерть.

Тело обнаружили примерно в 10 утра 12 мая. Смерть произошла на перекрестке улиц Гладкова и Казакевича.

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Тело на перекрестке в Днепре / Фото "Информатор"

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На фото с места тело умершего лежит рядом с пешеходным переходом. Оно накрыто, поэтому видно только руку и ноги.



Тело на обочине дороги в Днепре / Фото "Информатор"

Вероятно, это сделали правоохранители, прибывшие на вызов. Также на одном из фото видно, что они общаются с человеком в жилетке. Вероятно, это один из очевидцев. Какова причина смерти – неизвестно.

Место, где обнаружили это тело / Карта google

Обратите внимание! В Днепре утром 6 мая к правоохранителям обратились из-за смерти женщины. Она села на скамейку, поскольку ей стало плохо. А вскоре после этого упала на землю. Когда медики приехали, просто констатировали смерть.